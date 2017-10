Die EU-Kommission will eine Verlängerung um zehn Jahre erreichen. Das Europaparlament hatte voriges Jahr für eine Zulassung um lediglich weitere sieben gestimmt. Und die Suche nach einem Kompromiss ist in dieser Woche gewiss nicht leichter geworden. Da fallen bei einer Parlamentsanhörung in Brüssel Worte wie „Industriepropaganda“. Der niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel bezeichnet Glyphosat als „Teufelszeug“. Entsetzt spricht man beim Bauernverband von einem „Stellvertreterkrieg über moderne Landwirtschaft“. Und mittendrin: das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mit Sitz in Berlin.