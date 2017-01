FrankfurtDie Busch-Gruppe will den Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum vollständig übernehmen. Den Aktionären von Pfeiffer Vacuum werden 96,20 Euro pro Aktie in bar angeboten, womit das im TecDax notierte Unternehmen insgesamt mit 950 Millionen Euro bewertet wird, wie der Wettbewerber und Großaktionär am Dienstag mitteilte.

Die Aktionäre erhielten damit einen Aufschlag von rund zwölf Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der Pfeiffer-Aktien vor der Ankündigung des Angebots. Eine Mindestannahmeschwelle sei nicht vorgesehen.