ZürichDer Schweizer Pharmazulieferer Lonza kann die größte Übernahme in seiner Unternehmensgeschichte abschließen: Die Firma habe von allen Behörden die nötige Zustimmung für den Kauf des US-Arzneikapsel-Herstellers Capsugel erhalten, teilte Lonza am Dienstag mit. Die Transaktion werde in den kommenden Tagen unter Dach und Fach gebracht.