HamburgNach dem Tod des Care-Energy-Gründers Martin Richard Kristek setzen die Firmen der Unternehmensgruppe ihren Betrieb fort. Sie sei voll handlungsfähig, teilte die Care-Energy-Holding GmbH am Montag mit. „Der laufende Geschäftsbetrieb geht uneingeschränkt weiter.“ Die Stromversorgung der Kunden des Energielieferanten Care-Energy AG werde ohne Einschränkung fortgesetzt.

Der Österreicher Kristek, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Unternehmen der Marke Care-Energy, war am Samstag im Alter von 44 Jahren gestorben. Die Holding bezeichnete ihn in ihrer Mitteilung als „Rebell und Querdenker am Energiemarkt“.