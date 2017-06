Bild vergrößern Der Medizintechnikkonzern stellt unter anderem Gerätschaften für Augenuntersuchungen wie beispielsweise Operationsmikroskope her. dpa Bild:

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec scheint am Augenchirurgie-Geschäft des Pharmakonzerns Valeant interessiert zu sein. So befänden sich beide Unternehmen in Gesprächen über einen Verkauf der Sparte.