StuttgartEin wieder erstarktes Geschäft in der Halbleitersparte und große Sprünge in Asien haben den Optikkonzern Carl Zeiss im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Umsatz erstmals über die Fünf-Milliarden-Marke gebracht. Auch beim Gewinn verkündete Vorstandschef Michael Kaschke am Mittwoch in Stuttgart erneut einen Bestwert: 561 Millionen Euro blieben unter dem Strich. Das ist ein Plus von rund 39 Prozent im Vergleich zum vorigen Geschäftsjahr (30. September). Auch für die Zukunft ist Kaschke optimistisch: „Wir werden unseren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 17/18 fortsetzen.“

Zum Umsatz von insgesamt gut 5,3 Milliarden Euro (plus 10 Prozent) steuerte der Bereich, in dem Systeme zur Halbleiterproduktion entwickelt werden, rund 1,2 Milliarden bei. Das ist im Vergleich der Sparten nicht der größte Anteil, aber der mit dem stärksten Wachstum: 25 Prozent. Dass Zeiss trotz einiger schwacher Jahre enorm in den Bereich investiert habe, zahle sich nun aus, sagte Kaschke.