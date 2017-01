FrankfurtPorsche ruft wegen möglicher Benzinlecks weltweit 16.429 Sportwagen zurück. Bei den Fahrzeugen der Modellreihen 911 Carrera sowie 718 Boxster und 718 Cayman könne sich die Verschraubung an den Kraftstoffsammelrohren lösen, teilte die Volkswagen-Tochter am Freitag mit. In Deutschland seien 2.576 Wagen betroffen. Das Problem gebe es bei Fahrzeugen, die zwischen Oktober 2015 und September 2016 hergestellt worden seien, ergänzte ein Porsche-Sprecher. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme.