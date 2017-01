BangaloreDer US-Baumaschinenriese Caterpillar blickt trotz der vom neuen Präsidenten Donald Trump angekündigten Investitionen in die Infrastruktur mit Vorsicht auf das neue Jahr. Es gebe zwar einige positive Signale, insgesamt bleibe das wirtschaftliche Umfeld für den Weltmarktführer aber schwierig, sagte Konzernchef Jim Umpleby am Donnerstag. Ein Überangebot an gebrauchten Maschinen bremse weiterhin den Absatz. Zudem blieben die Geschäfte im Nahen Osten und in Afrika wohl wegen der dortigen Abhängigkeit von der Entwicklung der Ölpreise mau. Das Management rechnet deswegen für 2017 mit einem Gewinn unter den Expertenerwartungen.