Las VegasJeden Morgen misst das Fenster vor unserem Schlafzimmer die Luftqualität. In der Küche wartet bereits der Kaffee, der Kühlschrank ist frisch gefüllt. Wenn wir die Haustür öffnen, biegt das autonome Fahrzeug um die Ecke und sucht sich in der Nähe unseres Büros den besten Parkplatz. Hafenbecken oder Flussbett melden in Eigenregie, wenn Überflutung droht.

Zu den weiteren Neuigkeiten zählt Boschs neues smartes System zur Flutbeobachtung, das in Echtzeit die Wasserstände von Flüssen, Brücken oder Hafenbecken in der Nähe urbaner Zentren überwacht. Das System könne vor Überflutung warnen, wirbt der Hersteller. Dazu nutzt Bosch Ultraschallsensoren und Kameras, um Wasserpegel und - geschwindigkeit zu analysieren. Alle Informationen werden an Boschs Cloud-Infrastruktur gesendet und dort analysiert. Bei Gefahr soll die Technologie ein Signal an Behörden und betroffene Bewohner senden. Eine baldige Markteinführung sei kurzfristig nicht geplant, erklärt Bosch. Die intelligenten Wassersensoren befinden sich derzeit noch in der Testphase am Neckar bei Ludwigsburg. In den vergangenen zwei Jahren will Bosch mit vernetzten Geräten und Lösungen für Smart Cities eine Milliarde Euro umgesetzt und die Umsätze um 20 Prozent gesteigert haben.