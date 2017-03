Die USA sind da schon einen Schritt weiter. Insbesondere in Kalifornien wurde die Ladeinfrastruktur in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Nun wagt der größte Anbieter von Ladestationen den Sprung nach Europa. Am Donnerstag verkündete Charge Point ein Investment von 82 Millionen Dollar, mit dem die Amerikaner nach Europa expandieren wollen. Hauptgeldgeber: der deutsche Autobauer Daimler.

Die Schwaben haben große elektrische Pläne. Die Marke EQ soll in den kommenden Jahren konkurrenzfähige Elektroautos mit hoher Reichweite auf den Markt bringen. Vier Themen hat Konzernchef Dieter Zetsche als Zentral für die Zukunft von Daimler definiert und in der „Case“-Strategie zusammengefasst. Case steht für Connected, Autonomous, Shared und Electrified.

Gemeinsam mit BMW, Volkswagen und Ford hatten die Schwaben im November 2016 ein Konsortium gegründet, das hunderte Ladestationen entlang der europäischen Autobahnen aufbauen will. Das Investment in Charge Point soll nun der nächste Schritt sein, mit dem auch das alltägliche Laden erleichtert werden könnte.

Neben Daimler haben sich auch BMW iVentures, Linse Capital, Rho Capital Partners und Braemar Energy Ventures an der Finanzierungsrunde beteiligt. In den nächsten Jahren wollen die Amerikaner auch in Europa zu einem „Airbnb der Ladeinfrastruktur“ werden, erklärt Charge-Point-Chef Pasquale Romano im Gespräch mit dem Handelsblatt.



Charge Point will von prominenten Investoren profitieren



Anders als andere Anbieter betreibt Charge Point keine eigenen Ladestationen. Die Amerikaner beraten interessierte Geschäfte beim Aufbau eigener Ladesäulen und bieten auf Wunsch ein Abrechnungssystem ab. Kunden von Firmen, die mit Charge Point kooperieren, können dann an allen Stationen im Netzwerk laden. Der Preis für den verkauften Strom spielt für das Geschäft von Charge Point eine untergeordnete Rolle. Sie verdienen an den Gebühren der Betreiber. „Wir verdienen auch, wenn der Kunde umsonst laden darf“, sagt Romano.

Damit die Ladesäulen auch gefunden werden, will Charge Point von seinen prominenten Investoren profitieren. Die Säulen der Plattform können beispielsweise über die Navigationssysteme der Autobauer gefunden werden. Neben Schnellladestationen bieten die Amerikaner vor allem Lösungen für das alltägliche Laden an, beispielsweise bei Händlern oder am Arbeitsplatz. In den USA hat das Unternehmen bereits 33.000 Ladepunkte in seinem Netzwerk. Ähnliches Potenzial sieht Charge Point für Europa.

Die Amerikaner sind optimistisch, dass der Anteil der Elektroautos auch in Deutschland deutlich zulegen wird. „Die Deutschen sind sehr wählerische Käufer mit einer hohen Erwartungshaltung an ein Auto“, sagt Romano. Aber gerade die deutschen Hersteller würden in den nächsten Jahren großartige Produkte auf den Markt bringen.

Dass der die elektrische Mobilität bisher vor allem durch Subventionen für den Aufbau von Infrastruktur getrieben wird, hält Romano für ein vorübergehendes Phänomen. Förderung sei am Anfang wichtig. „Doch es ist unser erklärtes Ziel, Geschäftsmodelle für den Betrieb von Ladesäulen zu entwickeln, die am Ende auch ohne staatliche Förderung auskommen“, sagt er.