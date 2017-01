Palo AltoDer Elektroauto-Hersteller Tesla wirft dem früheren Top-Manager hinter seinem Fahrassistenten „Autopilot“ vor Gericht Geheimnisdiebstahl vor. Sterling Anderson habe vor seinem Abgang „hunderte Gigabyte“ an Daten auf eine Festplatte geladen, lautet der Vorwurf in der am Donnerstag eingereichten Klage. Er wolle die Informationen in einem eigenen Roboterwagen-Start-up nutzen.

Tesla verklagte zugleich auch den früheren Chefentwickler von Googles selbstfahrenden Autos, Chris Urmson, weil er mit Anderson in dem Start-up Aurora zusammenarbeite. Aurora wies die Anschuldigungen in einer Erklärung beim Technologieblog „TechCrunch“ zurück. Sie zeugten von „erschreckender Paranoia und ungesunder Angst vor Konkurrenz“.