 BASF blickt nach Gewinnplus zuversichtlicher in die Zukunft

BASF schraubt nach einem deutlichen Gewinnplus seine Jahresprognose nach oben. Dank guter Geschäfte mit Basis-Chemikalien sowie in der Öl- und Gassparte konnte der weltgrößte Chemiekonzern seinen Betriebsgewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen im zweiten Quartal um ein Drittel auf 2,3 Milliarden Euro steigern, wie das Ludwigshafener Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Experten hatten im Schnitt 2,2 Milliarden erwartet. "Die positive Nachfrageentwicklung hat sich im zweiten Quartal 2017 fortgesetzt", erläuterte Vorstandschef Kurt Bock. Er peilt für das Gesamtjahr nun eine deutliche Ebit-Verbesserung an, die er mit mindestens elf Prozent bezifferte. Bisher hatte Bock der BASF einen Zuwachs von maximal zehn Prozent zugetraut.

Beim Umsatz steuert der Konzern unverändert auf ein Plus von mindestens sechs Prozent zu. Von April bis Juni konnten die Pfälzer die Erlöse um zwölf Prozent auf 16,3 Milliarden Euro steigern und lagen damit auf dem Niveau der Analystenprognosen. Als Grund führte BASF höhere Preise und Mengen an. Vor allem im Chemiegeschäft konnten die Verkaufspreise demnach im Zuge höherer Rohstoffpreise angehoben werden können.