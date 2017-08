 Merck investiert in Flüssigkristallglas-Werk

Bild vergrößern Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck will ein Werk für sogenanntes Flüssigkristallglas eröffnen. dpa Bild:

Gemeinsam mit dem niederländischen Start-up Peer+ will der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck am 30. November in Eindhoven ein Werk für sogenanntes Flüssigkristallglas eröffnen.