StuttgartDer Autobauer Daimler stellt seine Lastwagensparte in China neu auf. Von einem neu geschaffenen Posten im Bereichsvorstand aus soll künftig das gesamte China-Geschäft von Daimler Trucks and Buses koordiniert werden - also sowohl die lokale Produktion als auch der Import. Den Job übernimmt zum Jahreswechsel der Leiter der globalen Produktenwicklung, Sven Ennerst, wie Daimler am Dienstag mitteilte. An der Spitze des Konzerns gibt es mit Hubertus Troska bereits einen eigenen China-Vorstand.

Die Führung von Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) – ein Gemeinschaftsunternehmen, in dem Daimler mit dem heimischen Hersteller Foton schwere Lastwagen der Marke Auman produziert – übernimmt Kelley Platt. Platt leitet derzeit die Daimler-Tochter Western Star Trucks in den USA. Ihr Vorgänger Zhou Liang verlässt BFDA.