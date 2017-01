Die mauen Aussichten schlagen sich in der Investitionsbilanz nieder. 2013 haben deutsche Firmen 8,2 Milliarden Euro in ihr Chinageschäft gesteckt, im vergangenen Jahr waren es nur noch 4,3 Milliarden Euro. Und der Abwärtstrend hält an. In einer aktuellen Umfrage der Deutsch-Chinesischen Handelskammer in Peking gibt die Hälfte der befragten deutschen Unternehmen an, in den kommenden zwei Jahren keine Investitionen zu planen. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil bei 40 Prozent gelegen.

An die neue Realität gewöhnen müssen sich die erfolgsverwöhnten deutschen Autohersteller. Die Zeiten traumhafter Absatzzuwächse von mehr als 20 Prozent im Jahr sind für die Deutschen längst vorbei. Inzwischen sind Daimler, BMW und VW schon zufrieden, wenn sie zwischen sechs und acht Prozent wachsen. Doch auch die wackeln. Zum Jahresbeginn hat China die steuerliche Förderung von Kleinwagen gestrichen, zudem erwägt die Regierung, den Herstellern vom kommenden Jahr an eine Mindestquote für den Verkauf von Elektroautos vorzuschreiben. Als „Herausforderung“, bezeichnete Jochem Heizmann, Chinavorstand bei Volkswagen, diese kürzlich.