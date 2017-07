DüsseldorfVolle Auftragsbücher stimmen den seit Jahren defizitären Chipanlagenbauer Aixtron zuversichtlicher. Interimschef Kim Schindelhauer hob am Dienstag seine Ziele für Umsatz und Auftragseingang in 2017 an. Zudem erklärte er, nach der gescheiterten Übernahme durch einen chinesischen Investor die Käufersuche ad acta gelegt zu haben. „Aixtron steht nicht zum Verkauf“, sagte der Manager dem Handelsblatt. Anders als sein Vorgänger sehe er gute Chancen, aus eigener Kraft zu wachsen. Dabei spielt ihm die anziehende Nachfrage in die Hände.

„Die positive Entwicklung beim Auftragseingang hat sich im ersten Halbjahr 2017 fortgesetzt und wird sich in verbesserten Umsätzen niederschlagen. Daher haben wir uns entschlossen, die Prognose für Umsatz und Auftragseingang im Geschäftsjahr 2017 anzuheben“, erklärte Schindelhauer in einer Mitteilung seines Unternehmens. Eine Ergebnisprognose wagte er indes nicht. 2017 peilt er nun einen Umsatz von 210 (197) Millionen und Auftragseingänge von 230 (225) Millionen Euro an. Zuvor hatte er jeweils 180 bis 210 Millionen Euro avisiert.