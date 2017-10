ZürichDer aktivistische Großaktionär White Tale baut seine Beteiligung am Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant weiter aus. „Wir besitzen bereits mehr als 15 Prozent – und sind noch nicht am Ende“, sagten die White-Tale-Vertreter David Millstone und David Winter in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Zeitung „Finanz und Wirtschaft“.