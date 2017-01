MünchenBMW will das autonome Fahren außer in der Münchner Heimat auch in anderen Städten Europas sowie in den USA testen. Der Oberklasse-Autobauer und seine Partner, der US-Chipriesen Intel und der israelische Kameratechnik-Spezialist Mobileye, kündigten am Mittwoch auf der Technikmesse CES in Las Vegas an, ab der zweiten Jahreshälfte 2017 rund 40 autonom fahrende Versuchsfahrzeuge auf die Straße zu bringen. „Wir werden München verlassen“, sagte BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich mit Blick auf den Testbetrieb. Ein oder zwei computergesteuerte Fahrzeuge sollen demnach auch in Jerusalem an den Start gehen.