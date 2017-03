Bild vergrößern Mehrere Hersteller wollen ihre Preise erhöhen oder haben dies schon getan. dpa Bild:

Der Winter ist vorbei, die Temperaturen steigen - Zeit also für manchen Autofahrer, über einen Reifenwechsel nachzudenken. Wer sich neue Reifen kaufen will, muss diesmal allerdings tiefer in die Tasche greifen.