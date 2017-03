GenfNervös, vorsichtig, entspannt – die Autobauer reagieren unterschiedlich auf den bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens. Für die Zukunft der Beschäftigten und der Kunden auf der Insel sei Zollfreiheit ganz wichtig, mahnte der Europa-Chef von Ford, Jim Farley, am Dienstag im Interview der Nachrichtenagentur Reuters auf der Automesse in Genf. „Darauf werden wir weiter drängen.“ Der US-Hersteller hat rund 14.000 Beschäftigte im Vereinigten Königreich. BMW hält sich weiterhin offen, ob der neue Elektro-Mini im Heimatland der Marke gebaut wird. „Gelassen“ wartet indes Daimler-Chef Dieter Zetsche ab, ob Zölle künftig in die Preiskalkulation für Mercedes-Benz im britischen Markt eingehen müssen.

Großbritannien ist für Ford der größte Absatzmarkt in Europa. Die Amerikaner betreiben dort unter anderem ein Motorenwerk. Nach den Regeln der Welthandelsorganisation könnten auf importierte Fahrzeuge bis zu zehn Prozent Zoll erhoben werden. Die britische Gewerkschaft befürchtet, dass Ford wegen des Brexit rund 1100 Stellen streichen könnte. Der Autobauer hatte erklärt, das sei nicht geplant. Allerdings will die Finanzierungssparte von Ford aus diesem Grund eine Banklizenz in Deutschland beantragen, um künftig noch Kreditdienstleistungen in der EU anbieten zu können.