Bild vergrößern Das Daimler-Management sagte für diesen Samstag die Frühschicht im Sindelfinger Werk zur E-Klasse-Produktion ab. dpa Bild:

Der Streit über die Zukunft des Mercedes-Werks Untertürkheim zieht die Produktion in Mitleidenschaft. Die Frühschicht in der E-Klasse-Fertigung fällt am Samstag aus. Es geht um die Umstellung auf Elektroautos.