StuttgartDaimlers Nutzfahrzeug-Vorstand Wolfgang Bernhard will den Konzern verlassen. Der 56-Jährige werde auf seine geplante Vertragsverlängerung verzichten, berichtete „Spiegel Online“ am Donnerstagabend. Bernhards Vertrag endet offiziell im Februar 2018. Die Verlängerung stand in den nächsten Wochen an. Selbst unter Kontrolleuren war von Bernhards Plänen nach dpa-Informationen zunächst nichts bekannt. Der Daimler-Aufsichtsrat tagt am Freitag. Wie lange Bernhard den Stuttgartern noch erhalten bleibt, war zunächst unklar. Ein Daimler-Sprecher wollte den Bericht am Donnerstag nicht kommentieren.

Bernhards Abgang träfe Daimler zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das Lastwagengeschäft läuft derzeit nicht rund, weil wichtige Märkte wie Nordamerika schwächeln. Ein neues Sparprogramm, dass jährlich 400 Millionen Euro Kosten sparen soll, sollte den Bereich zumindest, was den Gewinn angeht, wieder auf Kurs bringen. Bernhard wollte Details dazu bis Ende März ausarbeiten. Auch einen Stellenabbau schloss der als harter Sanierer bekannte Manager zuletzt nicht aus.