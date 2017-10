StuttgartBei seinen öffentlichen Auftritten lässt Daimler-Chef Dieter Zetsche keinen Zweifel zu, in welchen Bereichen sein Konzern in den nächsten Jahren zulegen will. Das Geschäft mit Daten, betont Zetsche gerne, werde schon in wenigen Jahren so wichtig wie das Geschäft mit Autos. Es lockt ein Milliardenumsatz.

Innerhalb des Konzerns betreibt der Konzern neben dem Carsharing-Angebot Car2go und dem Taxivermittler Mytaxi darum auch eine eigene App. Moovel – das ist zumindest der Wunsch des Daimler-Konzerns – soll zu einer Art Betriebssystem der Mobilität werden. Bislang geht dieser hehre Wunsch nur begrenzt auf. Mit 3,4 Millionen Kunden hat die App deutlich weniger Nutzer als US-Mobilitätsdienste wie Uber, Lyft oder Gett.