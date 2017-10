BASF profitiert weiter von höheren Verkaufspreisen in seinem Chemiegeschäft, ächzt aber unter den gestiegenen Rohstoffkosten. Wie der weltgrößte Chemiekonzern am Dienstag mitteilte, stieg der bereinigte Betriebsgewinn (Ebit) im dritten Quartal um 16 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Der Umsatz erhöhte sich um neun Prozent auf 15,3 Milliarden Euro. Damit geht das Ludwigshafener Unternehmen gestärkt in seine beiden milliardenschweren Zukäufe, die es zuletzt binnen eines Monats angekündigt hatte. Doch gerade im Agrarchemiegeschäft, das BASF durch die fast sechs Milliarden Euro schwere Übernahme von Bayer-Konzernteilen stärkt, schmälerte die Marktschwäche in Brasilien den operativen Gewinn spürbar.

"Die Nachfrage hat sich auch im dritten Quartal anhaltend positiv entwickelt", erklärte Konzernchef Kurt Bock. BASF konnte demnach nicht nur die Verkaufspreise erhöhen, sondern brachte seine Produkte auch in einem größeren Umfang an die Kunden. "Wir erzielten ein solides Mengenwachstum gegenüber dem durchaus starken Vorjahresquartal", so Bock.