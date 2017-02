New YorkDer US-Traktorhersteller Deere hob am Freitag seine Prognose für das laufende Jahr an und rechnet nun mit einem Absatzplus bei landwirtschaftlichen Geräten von vier Prozent. Bislang war der Konzern von einem Minus von einem Prozent ausgegangen. Auch der Gewinn soll höher ausfallen als bislang angenommen. An der Börse kamen diese Aussichten gut an: Die Aktien legten im vorbörslichen Handel 2,7 Prozent zu. Eine Ursache für die neue Prognose ist die Hoffnung auf steigende Preise für Feldfrüchte. Sind die Preise für Agrarprodukte niedrig, halten sich die Landwirte beim Kauf von landwirtschaftlichem Gerät zurück.

In den drei Monaten bis Ende Januar war der Gewinn des Herstellers von 254 Millionen im Vorjahr auf 194 Millionen Dollar gesunken. Der Umsatz ging um 1,5 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar zurück. Fachleute hatten jedoch mit einem noch stärkeren Minus für das erste Quartal des Geschäftsjahres gerechnet.