Der Dekra-Award wurde ins Leben gerufen, um die Bedeutung von Sicherheit als entscheidender Erfolgsfaktor von vorausschauendem Handeln zu stärken. Mit dem Dekra-Award bieten Dekra und der Medienpartner WirtschaftsWoche eine erstklassige Gelegenheit, Ihre Vorzeigeprojekte in den Bereichen „Sicherheit im Verkehr“, „Sicherheit bei der Arbeit“ und „Sicherheit zu Hause“ der Öffentlichkeit vorzustellen. Der Fokus des Awards liegt dabei nicht auf Produkten, sondern auf Best Practices in diesen Kategorien.

Bewerben Sie sich hier kostenlos bis zum 15. September 2017.