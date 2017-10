BerlinDie deutsche Bahnindustrie verzeichnet einen Umsatzrückgang und macht dafür eine weltweit zunehmende Marktabschottung verantwortlich. Im ersten Halbjahr 2017 habe man mit fünf Milliarden Euro rund neun Prozent weniger erlöst als in der ersten Hälfte 2016, sagte der Präsident des Verbandes der Bahnindustrie (VDB), Volker Schenk, am Dienstag. Angesichts des Vorjahresrekords seien dies aber noch solide Zahlen. Der Rückgang sei komplett auf das Auslandsgeschäft zurückzuführen. „In den Zahlen spiegeln sich die massiven Staatseingriffe in anderen Regionen der Welt“, sagte Schenk. Vergabeverfahren diskriminierten ausländische Anbieter, zudem gebe es einen wachsenden Zwang, einen größeren Anteil der Produktion vor Ort zu erbringen.