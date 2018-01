 Veltins investiert über 400 Millionen

Mit Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe will die Privatbrauerei Veltins weitere Marktanteile im schrumpfenden deutschen Biermarkt erobern. Der Traditionsstandort Grevenstein im Sauerland werde für mehr als 400 Millionen Euro bis zum Jahr 2024 erweitert und modernisiert, teilte der Generalbevollmächtigte, Michael Huber, am Dienstag zur Jahresbilanz in Düsseldorf mit. So sei bereits eine neue Produktionsanlage für Bier ganz ohne Alkohol (0,0 Vol. Prozent) auf dem Brauereigelände fertiggestellt worden.

Der Ausstoß der Brauerei C.& A. Veltins stieg 2017 leicht um 0,8 Prozent auf knapp 2,88 Millionen Hektoliter. Im rückläufigen deutschen Biermarkt, der schätzungsweise um 2 bis 2,5 Prozent geschrumpft sei, habe man so Marktanteile gewinnen können. Der Gesamtumsatz nahm um 2,5 Prozent auf 323 Millionen Euro zu.