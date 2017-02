Der Gesundheitskonzern Fresenius hat den 13. Rekordgewinn in Folge eingefahren. Der um Sondereffekte bereinigte Überschuss kletterte im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Dazu trug vor allem die Dialysetochter FMC bei, die ihren Gewinn nach drei schwierigen Jahren deutlich ausbauen konnte. Bis Ende des Jahrzehnts stellte der seit Sommer amtierende Vorstandschef Stephan Sturm weitere Zuwächse in Aussicht. "Unsere Aussichten sind glänzend und so wollen wir in den nächsten Jahren mit hohem Tempo weiter wachsen."

Der langjährige Finanzvorstand hatte im Juli 2016 die Nachfolge von Ulf Mark Schneider angetreten, der die Leitung des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestle übernommen hat. Gut zwei Monate später tütete der ehemalige Investmentbanker dann die Übernahme des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud für 5,8 Milliarden Euro ein - der größte Zukauf in der Geschichte von Fresenius.