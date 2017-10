Doch die Kritik ebbt nicht ab. In ihrem Zentrum steht auch die Macht, die die Lufthansa mit der Übernahme von gut 80 Air-Berlin-Fliegern und den zugehörigen Start- und Landerechten erhält. Es droht ein Luftfahrtkartell, warnen Beobachter seit Wochen.

Dieser Tage ist die Brust des Kranichs stolzgeschwellt. Am Mittwoch verkündete die Lufthansa neue Rekordergebnisse , zwei Wochen zuvor hatte sie nach langem Pokern endlich den Air-Berlin-Deal abgeschlossen.

Die Auswirkungen eines Lufthansa-Monopols dürften insbesondere Geschäftsreisende zu spüren bekommen, die diese Strecken häufig nutzen. Lufthansa hat auf den Rennstrecken zu ihren großen Flughäfen so viele Flüge, dass fast alle gut zahlenden Geschäftsreisenden bei ihr buchen. Bei mehr als 15 Flügen pro Tag wie auf der Strecke Frankfurt - Berlin können sie leichter den Flug wechseln, falls ihre Termine kürzer oder länger dauern als geplant. Allerdings sind sie damit auch besonders abhängig.

Die aufgeführten Strecken zählen zu den wichtigsten und meistgebuchten überhaupt. Allein zwischen Düsseldorf und München gibt es wöchentlich 63 Flüge, 61 zwischen Düsseldorf und München. Jeder fünfte Air-Berlin-Passagier fliegt bislang zwischen den Städten in diesem Dreieck.

Tatsächlich zeigt eine aktuelle Übersicht der wichtigsten Verbindungen innerhalb Deutschlands sowie ins angrenzende Ausland: Schon vor dem Ringen um die Pleite-Linie flog Lufthansa zahlreiche Ziele von Frankfurt und München aus ohne Konkurrenz an. Dafür sorgt die Übernahme von Austrian Airlines , Brussels und Swiss. Der Kaufrausch der vergangenen Jahre machte Deutschland, Österreich, Belgien und die Schweiz weitgehend zu einem Lufthansa-Block.

Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr werden ab Samstag, sprich mit dem Ende von Air Berlin, deutliche Lücken in deutschen Flugplänen entstehen. 80 bis 90 Air-Berlin-Maschinen bleiben am Boden.

Kartellwächter warnen seit Monaten vor steigenden Ticketpreisen und abnehmendem Service im Falle einer Monopolstellung. Kein Wunder also, dass EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bereits anmahnt, Lufthansa werde wohl Strecken abgeben müssen. "Auf einigen Strecken gibt es jetzt einen sehr hohen Marktanteil oder sogar ein Monopol", sagt Vestager. Das gelte es zu verhindern.

Bedenken der Kartellwächter

Die kartellrechtliche Überprüfung des Deals durch die EU-Kommission steht in den kommenden Wochen an. Ein offizieller Antrag ist bislang aber offenbar noch nicht in Brüssel eingetroffen. Die Lufthansa rechnet nun erst für Januar mit der endgültigen Übernahme von Air Berlin - sofern es keine weiteren Probleme gibt.