DüsseldorfSeit heute kann er sich wieder frei bewegen. Der internationale Haftbefehl gegen Giovanni Pamio, ehemaliger Audi-Techniker und mehrere Monate wegen der Diesel-Affäre des Konzerns in Untersuchungshaft, wurde aufgehoben. Das erfuhr das Handelsblatt aus informierten Kreisen. Offenbar reichte dem Oberlandesgericht München, an das sich Pamios Anwälte gewandt hatten, die Vorwürfe in den USA nicht aus, um den Italiener länger in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim festzuhalten.

Die Amerikaner hatten den internationalen Haftbefehl beantragt, weil sie Pamio für die Abgas-Manipulationen mit verantwortlich machen. Der deutsche Haftbefehl war schon früher aufgehoben worden, nachdem die Staatsanwaltschaft zuvor vergeblich gegen Pamios Freilassung Beschwerde eingelegt hatte.