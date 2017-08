Porsche ist jetzt in der Verantwortung“, sagte der Vertraute des österreichischen Bundeskanzlers Christian Kern (SPÖ) zu den Abgasmanipulationen beim Porsche-Modell „Cayenne Diesel 3 Liter“. Rechtliche Schritte will das Verkehrsministerium auf Anfrage des Handelsblatts derzeit aber nicht gegen Porsche einleiten.

Der frühere Europa-Politiker Leichtfried hat für Österreich seit Montag ein Zulassungsverbot erlassen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums wurden in der Alpenrepublik bereits 427 Fahrzeuge dieses Porsche-TDI-Modells zugelassen. Sie sollen von der VW-Tochter in der Werkstatt ein Software-Update erhalten, um gesetzkonform auf den österreichischen Straßen unterwegs sein können.

Österreich folgt mit seiner Politik dem deutschen Beispiel. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) verhängte bereits am 27. Juli ein Zulassungsverbot für den Porsche-Cayenne mit 3,0-Liter-TDI-Motor.

Die harsche Reaktion der österreichischen Regierung wird in Wien auch als Fingerzeig an Hans Michel Piëch, der von seinem Bruder Ferdinand Piëch die Aktien an der Familienholding Porsche SE übernimmt. In der Stuttgarter Holding haben die Familien Porsche und Piëch ihre Volkswagen-Anteile eingebracht.