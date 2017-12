 Verurteilter VW-Manager will nach Deutschland

Der in den USA verurteilte VW-Manager Oliver Schmidt könnte Zeitungsberichten zufolge unter bestimmten Bedingungen seine Strafe in Deutschland verbüßen. Das Urteil müsste rechtskräftig sein, und sowohl das amerikanische Justizministerium als auch ein deutsches Gericht müssten einem entsprechenden Antrag zustimmen, berichtete die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Managers. In der „Bild am Sonntag“ hieß es ohne Angabe von Quellen, es liefen derzeit Gespräche, Schmidt vorzeitig nach Deutschland zu überstellen. David DuMouchel, der US-Anwalt von Schmidt, lehnte eine Stellungnahme ab. Der Berliner Anwalt Alexander Sättele, der Schmidt ebenfalls vertritt, war für eine Stellungnahme am Wochenende zunächst nicht zu erreichen.

Das Bezirksgericht in Detroit hatte Schmidt am Mittwoch wegen seiner Beteiligung an dem Volkswagen-Abgasbetrug zu sieben Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 400.000 Dollar (umgerechnet 340.000 Euro) verurteilt. Dabei hatte der Richter das nach dem späten Geständnis des Angeklagten maximal mögliche Strafmaß ausgeschöpft.