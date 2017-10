ParisFiat Chrysler steht in Frankreich im Verdacht, Ermittlungen im Zuge des Dieselskandals behindert zu haben. In dem Zusammenhang laufen Untersuchungen der französischen Justiz, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlagen. Fiat Chrysler lehnte einen Kommentar ab. Die Aktie des italienisch-amerikanischen Autobauers verlor an Wert.