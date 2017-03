Bild vergrößern VW muss sicherstellen, dass bis Mitte 2019 mindestens 85 Prozent der vom Skandal betroffenen Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen oder in gesetzeskonformen Zustand umgerüstet werden. dpa Bild:

Im Entschädigungsprogramm nach dem Abgas-Skandal wickelt Volkswagen in den USA aktuell 15.000 Fälle pro Woche ab. Die Zahlungen an die Dieselbesitzer gehen bereits in die Milliarden.