WashingtonEin US-Bundesgericht in Kalifornien hat zumindest einige Forderungen von Investoren im Zuge des Dieselskandals bei Volkswagen zugelassen. Der zuständige Richter Charles Breyer teilte am Mittwoch in einem 18-seitigen Schreiben mit, dass er Ansprüche gegenüber dem deutschen Auto-Hersteller und seinem damaligen Chef Martin Winterkorn zulasse, die im Zusammenhang mit mutmaßlich falschen Angaben zur Finanzsituation stünden, allerdings nur nach Mai 2014.

Die Investoren, überwiegend Pensionsfonds, werfen dem Wolfsburger Dax-Konzern vor, die Märkte nicht rechtzeitig genug informiert und die Finanzsituation geschönt dargestellt zu haben. Wegen des Skandals um manipulierte Abgaswerte muss VW milliardenschwere Strafen zahlen, vor allem in den USA. Laut Klage fiel der Börsenwert des Unternehmens zudem um 63 Milliarden Dollar, nachdem der Skandal im September 2015 publik wurde.