Der Autokonzern sieht sich durch den Einsatz eines Sonderprüfers in seinen Grundrechten verletzt.

BerlinDer Volkswagen-Konzern geht einem Bericht zufolge im Streit um einen Sonderprüfer vor das Bundesverfassungsgericht. Das Unternehmen sehe seine Grundrechte durch den Einsatz des Sonderermittlers verletzt, über den das Oberlandesgericht Celle im November entschieden hatte, hieß es in einem Bericht von „Süddeutscher Zeitung”, WDR und NDR. VW habe zudem in Karlsruhe beantragt, dass der Sonderprüfer nicht tätig werden dürfe, solange über die Beschwerde noch nicht entschieden sei. Ein VW-Sprecher bestätigte dem Bericht zufolge den Gang nach Karlsruhe. VW hatte im November bereits angekündigt, weitere juristische Schritte in Erwägung zu ziehen. Das Gericht erklärte gegenüber SZ, WDR und NDR, ein Entscheidungstermin sei derzeit nicht absehbar.