MünchenDer asiatische Stadtstaat Singapur soll für Siemens zum Experimentierfeld für die Digitalisierung werden. Siemens schickt zunächst 60 Mitarbeiter - vom Software-Spezialisten bis zum Ingenieur - in ein neu gegründetes „Digitalisierungs-Hub“ nach Singapur. Bis 2022 soll die Mannschaft auf 300 Experten aufgestockt werde, wie Vorstandschef Joe Kaeser am Dienstag in München sagte.

Für Siemens gehe es darum, Chancen auszuloten, die sich in Asien durch die Digitalisierung und Urbanisierung ergäben. Singapur erhofft sich vom Münchener Technologiekonzern Lösungen für die Probleme der 5,6-Millionen-Einwohner-Stadt, in der fast 8000 Menschen pro Quadratkilometer leben.