DüsseldorfDer Gesundheitskonzern Fresenius will seine Aktionäre erneut an der Gewinnsteigerung beteiligen. Konzernchef Stephan Sturm stellte am Montagabend eine höhere Ausschüttung in Aussicht. „Wir streben jetzt die 26. Dividendenerhöhung an. Unsere Dividendenpolitik besagt, dass wir unsere prozentuale Ergebnissteigerung auch als prozentuale Dividendensteigerung an unsere Aktionäre weitergeben“, sagte der Manager im Frankfurter Wirtschaftspresseclub ICFW.