DüsseldorfWerkzeugmaschinen des europäischen Branchenprimus DMG Mori sind gefragt wie nie. „Im Moment brummt es in allen Gesellschaften und wir wachsen schneller als der Markt“, sagte Vorstandschef Christian Thönes der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Er hob die Jahresziele an, nachdem der ehemals als Gildemeister firmierende Konzern im ersten Halbjahr Rekordwerte bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn verbuchte.

Im Gesamtjahr peilt der zur japanischen DMG Mori Ltd gehörende Konzern nun einen Umsatzanstieg auf 2,3 (Vorjahr: 2,26) Milliarden Euro an. Der Auftragseingang soll 2,5 (2,36) Milliarden Euro erreichen. Ursprünglich hatte Thönes eine Stagnation erwartet. Beim Vorsteuergewinn peilt er nun 160 (94,1) Millionen statt 130 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatten Umbaukosten in Höhe von 80 Millionen das Ergebnis belastet.