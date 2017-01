Donald Trump und die US-Wirtschaft : Wie Trump-Tweets US-Unternehmen beeinflussen

Per Twitter kommentiert der nächste US-Präsident Donald Trump das Handeln von US-Unternehmen und bringt sie in Zugzwang. Die Twitter-Querschüsse werden so für die US-Firmen zu einem bislang unbekannten Risikofaktor.