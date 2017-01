HamburgDie deutsche Automobilindustrie hat die USA erneut vor Handelsbeschränkungen gewarnt. „Sollte es zu Einschränkungen des Nafta-Raumes kommen, so würden sie zunächst der US-Wirtschaft einen deutlichen Dämpfer geben“, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann am Mittwoch in Berlin nach entsprechende Aussagen des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Aber auch der internationale Handel wäre betroffen. Wissmann hob die Bedeutung der deutschen Autobauer und ihrer Zulieferer für die amerikanische Wirtschaft hervor. Mehr als die Hälfte der von ihnen in den USA produzierten 850.000 Fahrzeuge werde exportiert. Mit dem Aufbau von Zöllen oder Importsteuern würden sich die USA langfristig ins eigene Fleisch schneiden.

„Wer nur auf die automobile Handelsbilanz schaut, sieht nicht das gesamte Bild“, betonte Wissmann. Aussagekräftiger sei der Blick auf die Marktanteile. So hätten die deutschen Hersteller in den USA einen Marktanteil von 7,6 (Vorjahr 8,0) Prozent. Umgekehrt seien die Tochterunternehmen von Ford und der Opel-Mutter General Motors seit vielen Jahrzehnten in Deutschland mit eigener Produktion präsent, ihr gemeinsamer Marktanteil sei hierzulande deutlich zweistellig. Gute Handelsbeziehungen seien von entscheidender Bedeutung für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze, betonte Wissmann. „Protektionismus hat noch nie dauerhaft ein wirtschaftliches Problem auf der Welt gelöst.“