"America first!" Die Anwandlungen des jüngst vereidigten US-Präsidenten Donald Trump, den US-Markt stärker abzuschotten, beobachten viele deutsche Chemiemanager mit Stirnrunzeln und Sorge. Schließlich steht für die exportintensive Branche einiges auf dem Spiel – die USA sind ihr wichtigster Exportmarkt. 11,4 Prozent aller Ausfuhren von chemisch-pharmazeutischen Erzeugnissen gingen 2015 in die Vereinigten Staaten, knapp 20 Milliarden Euro erlösten die Unternehmen im Handel mit US-amerikanischen Kunden.

Zudem übernehmen gerade deutsche Chemieunternehmen zunehmend US-Hersteller. Die Kartellverfahren laufen noch, Trump könnte noch eingreifen, doch dafür gibt es bislang keine Hinweise. Neben dem Rekorddeal von Bayer, das den Saatgutkonzern Monsanto für 66 Milliarden Dollar übernehmen will, haben etliche andere deutsche Unternehmen jenseits des Atlantiks zugekauft.

Der Essener Evonik-Konzern übernahm im Frühjahr 2016 für 3,5 Milliarden Euro das Spezialchemie-Geschäft von Air Products aus Pennsylvania.

2,4 Milliarden Euro zahlte das Kölner Chemieunternehmen Lanxess für Chemtura, einen Spezialisten für chemische Zusatzstoffe aus Philadelphia.

Vom US-Konzern Albemarle aus Louisiana erwarb schließlich die BASF – zum Preis von 2,4 Milliarden Euro – die Tochter Chemetall, die sich auf die Bearbeitung von Oberflächen kapriziert.

"Die Region Nordamerika ist für Lanxess eine strategisch wichtige Wachstumsregion, in der wir unsere Präsenz weiter stärken wollen", sagt Lanxess-Chef Matthias Zachert. Und macht sich angesichts der protektionistischen Tendenzen erstmal Mut: "Grundsätzlich hoffen wir, dass auch in der kommenden Regierungskonstellation die guten transatlantischen Handelsbeziehungen erhalten bleiben und wir weiterhin günstige Rahmenbedingungen für Aktivitäten internationaler Unternehmen in den USA vorfinden." Dass Lanxess gerade in den USA zugekauft hat, dämpft die Exportsorgen etwas: " Falls die USA sich aber künftig stärker abschotten sollten, dann wären wir dort schon stark aufgestellt", so Zachert.