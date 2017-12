MünchenDer Aufsichtsratschef von Siemens, Gerhard Cromme, hat die geplanten Werksschließungen und den Stellenabbau des Unternehmens verteidigt. Er sei „fest davon überzeugt“, dass der Kurs von Vorstandschef Joe Kaeser richtig sei, sagte Cromme der „Süddeutschen Zeitung“ in der Donnerstagsausgabe. Der Abbau von knapp 7000 Jobs in der Kraftwerkstechnik weltweit und die geplante Schließung von Standorten seien unausweichlich. „Die Nachfrage ist dramatisch eingebrochen und wird nicht wieder das alte Niveau erreichen“, so Cromme.



Wegen einer allgemein guten Lage könne ein solcher Abbau umgesetzt werden, meinte der Aufsichtsratschef. „Wenn wir jetzt nicht reagieren, wird man uns hinterher Managementfehler vorwerfen“, sagte Cromme dem Blatt. Zugleich kündigte er an, Lösungen für die betroffenen Mitarbeiter finden zu wollen, die „unverdientermaßen in diese Situation“ geraten seien. „Wir werden versuchen, ihnen zu helfen.