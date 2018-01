IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat vor Beginn der dritten Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie die Arbeitgeber zu konstruktiven Verhandlungen aufgefordert. „Es ist endlich mal Arbeit angesagt“, sagte Hofmann in Frankfurt. Er hoffe, dass der Arbeitsprozess beschleunigt werde und „sich nicht mit Vetos traktiert wird“. Die dritte Runde beginnt an diesem Donnerstag in Böblingen bei Stuttgart - begleitet von Warnstreiks.

Die Gewerkschaft fordert für die 3,9 Millionen Metaller sechs Prozent mehr Geld und die Option, die Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden senken zu können. Schichtarbeiter, Eltern kleiner Kinder sowie pflegende Familienangehörige sollten einen Teillohnausgleich erhalten, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren.