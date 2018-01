Die Fusion der beiden deutschen Carsharing-Anbieter Drive Now und Car2Go hat eine wichtige Hürde genommen. Sixt verkauft seine Beteiligung an BMW. Nun könnte eine Allianz der Töchter von BMW und Daimler schnell folgen.

Bild vergrößern Sixt verkauft seine Beteiligung an dem Carsharing-Anbieter. Bild: DriveNow

MünchenAuf dem deutschen Carsharing-Markt könnte es bald eine Fusion der beiden größten Anbieter geben. Sixt verkauft seine Beteiligung an dem Anbieter Drive Now für 209 Millionen Euro an den Miteigentümer BMW, wie Sixt am Montag nach Vertragsunterzeichnung mitteilte. Die Kartellbehörden müssen dem Verkauf noch zustimmen; dies werde im Lauf des zweiten Quartals erwartet. Damit ist eine zentrale Hürde für einen Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Car2Go von Daimler aus dem Weg geräumt. „Mit Drive Now haben wir in den vergangenen sieben Jahren eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben“, erklärte BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer. „Sixt wird für uns auch künftig ein starker Partner bleiben.“

Anzeige

Die Gespräche über die Fusion von Drive Now und Car2Go befinden sich laut Medienberichten kurz vor dem Abschluss. Die neue Gesellschaft solle unabhängig agieren, die beiden Autokonzerne blieben aber als Großaktionäre weiter an Bord. Laut einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ sollen die Marken Drive Now und Car2Go erhalten bleiben. Über die Pläne der beiden Autobauer, sich gegen den amerikanischen Mitfahrdienst Uber in Europa zu verbünden, war bereits vor mehr als einem Jahr berichtet worden. Anfangs hatte sich jedoch der Autovermieter Sixt dagegen gesperrt.