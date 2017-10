FrankfurtDer von deutschen Auto-, Energie- und Technologiekonzernen gegründete Anbieter von Zugangs- und Bezahlsystemen für das Aufladen von Elektroautos, die Berliner Hubject GmbH, will nach China und den USA expandieren. Dafür habe man von den Eigentümern weitere Finanzmittel in Millionenhöhe erhalten, teilte die Firma am Montag mit, ohne die genaue Summe zu nennen.

In den USA hat die Firma bereits eine Tochter gegründet. In China suche man einen Partner für ein Gemeinschaftsunternehmen, das eine Voraussetzung für ausländische Firmen ist, um in dem Land Geschäfte zu machen, sagte Hubject-Co-Chef Thomas Daiber der Nachrichtenagentur Reuters.