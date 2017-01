In der Pharmabranche kommt es zur ersten Großübernahme des Jahres: Der US-Konzern Johnson & Johnson will das Schweizer Biotechnologieunternehmen Actelion für 30 Milliarden Dollar kaufen. Der Pharma- und Konsumgüterriese aus New Jersey legt für den Hersteller von Lungenmedikamenten aus Allschwil bei Basel 280 Franken je Aktie in bar auf den Tisch, wie beide Firmen mitteilten. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen unterstützten den Deal einstimmig. Die Offerte entspricht einer Prämie von 23 Prozent im Vergleich zum letzten Börsenkurs. Vorbörslich schossen die Actelion-Papiere um 20 Prozent in die Höhe.

Die Übernahme kommt erst im zweiten Anlauf zustande: Nach einer ersten Verhandlungsrunde ohne Einigung zog sich J&J zurück und vorübergehend trat der französische Pharmakonzern Sanofi als Kaufinteressent für Europas größte Biotech-Firma auf den Plan. Das Tauziehen hat den Aktienkurs von Actelion seit Ende November um 44 hochgetrieben.