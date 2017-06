Bild vergrößern Der französisch-japanische Autokonzern Renault will in den Energiemarkt einsteigen. Reuters Bild:

Zusammen mit einem Münchner Unternehmen arbeitet der Autokonzern an einer leistungsstarken Batterie. Renault will so in den Energiemarkt einsteigen. Das Projekt könnte zukünftig einen Standort in Deutschland haben.