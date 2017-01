 Die risikoreiche BASF-Strategie

Doch wohl kaum ein Jahr war so turbulent wie das vergangene: Umwälzungen in der Branche, wirtschaftliche Schwierigkeiten und ein Unglück, bei dem vier Menschen starben, durchrüttelten das Unternehmen.

Der Chemiesektor hat eine beispielslose Übernahmewelle hinter sich, vor allem in der Agrarchemie. Vor einem Jahr hatte BASF noch fünf große Mitbewerber, die sich um das Geschäft mit Unkrautvernichter und Pflanzenschutz stritten. Bald sind es nur noch drei: Bayer übernimmt Monsanto , Syngenta geht an Chemchina, und Dow und Dupont fusionieren, um sich dann in drei einzelne Konzerne aufzuspalten.

In der Chemiebranche bleibt nichts, wie es war. Nur bei BASF bleibt alles, wie es ist. Während im Nahen und Fernen Osten neue Konkurrenten heranwachsen, bleibt on Ludwigshafen wenig von den Wachstumsplänen übrig.

Der Vorstand hofft nun auf die Strenge der Kartellwächter: Die könnten den Wettbewerbern Auflagen bei ihren Übernahmeplänen machen. Wenn sich die Konkurrenz dadurch von Geschäft trennen muss, will Konzernchef Bock zugreifen. Nur: Noch ist völlig unklar, welche Geschäftsbereiche auf den Markt kommen könnten - und wie viel Nutzen die für BASF tatsächlich haben.

Angesichts der Umwälzungen in der Branche müssen sich Vorstand und Aufsichtsrat die Frage stellen: Stimmt die Strategie? Zwar ist das Konzept von BASF über 150 Jahre erprobt und ausgereift. Doch die Branche verändert sich schneller als jemals zuvor. Und es ist nicht klar, ob das Ludwigshafener Imperium die nötige Flexibilität besitzt, um mitzuhalten.

Alte Strategie trotz neuer Umstände

Die Ludwigshafener sind die einzigen auf der Welt, die so gut wie jede Chemikalie in ihrer Wertschöpfungskette am liebsten selbst herstellen. BASF fördert mit der Tochter Wintershall selbst Öl, verarbeitet es zu Grundchemikalien, aus denen dann Kunststoff, Styropor oder Lacke hergestellt werden. Aus einem Produkt entsteht so das nächste und übernächste.